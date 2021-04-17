Россиянин Немков защитил титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков победил американца Фила Дэвиса на турнире Bellator 257 и защитил пояс чемпиона организации в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в ночь на субботу, 17 апреля, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Встреча длилась все пять раундов, в итоге судьи единогласно признали россиянина победителем. Для Немкова это была первая защита пояса, который он завоевал в августе прошлого года.

Немков уже побеждал американца — раздельным решением судей в 2018 году. Нынешний бой прошел в рамках Гран-при Bellator в полутяжелом весе. В полуфинале Немков встретится с победителем противостояния между кубинцем Йоэлем Ромеро и американцем Энтони Джонсоном.

Немков провел в MMA 15 поединков, одержал 13 побед и потерпел два поражения. В активе Дэвиса 23 победы и шесть поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.