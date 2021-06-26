Федор Емельяненко прокомментировал возвращение к боям

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко прокомментировал возвращение к поединкам. Об этом он рассказал в интервью MMA Junkie.

44-летний Емельяненко признался, что чувствует себя отлично и не ощущает трудностей в тренировочном процессе, несмотря на возраст. «Расслабляться рано: работаю с молодежью и не уступаю», — отметил он.

«Я был рад выступать в России. Для нашей команды — это редкое событие. Особенно радостно, что теперь в Москву приедет Bellator», — отметил тяжеловес.

25 июня стало известно, что Емельяненко вернется к выступлениям 23 сентября. Поединок с участием ветерана Bellator состоится в рамках первого турнира промоушена в Москве. В организации пока не называют соперника россиянина.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. На его счету 39 побед при шести поражениях.