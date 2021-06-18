Нурмагомедов оценил возможность поединка против звезды YouTube

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил возможность поединка против блогера Логана Пола. Его слова приводятся на YouTube-канале «Вестник ММА».

Спортсмен посчитал, что выставочные бои проводятся ради заработка, а не спортивной составляющей, приведя в пример поединок между звездой YouTube и американским боксером Флойдом Мэйуэзером. «Подогрели интерес, десятки миллионов получили. У меня пока такого интереса нет, но если чуть больше дадите, чем им дали, подумаем», — заявил он.

Поединок между Мэйуэзером и звездой YouTube прошел в Майами на арене Hard Rock Stadium 7 июня и не выявил победителя. Бой носил характер выставочного и не повлиял на статистику спортсменов. Мэйуэзер получил за поединок 56,5 миллиона долларов.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он завершил карьеру осенью прошлого года.