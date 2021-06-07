Появилось видео поединка Мэйуэзера со звездой YouTube

Американский боксер Флойд Мэйуэзер подрался с YouTube-блогером Логаном Полом. Видео доступно на сайте РЕН ТВ.

Поединок, прошедший в Майами на арене Hard Rock Stadium, не выявил победителя. Он продолжался все восемь трехминутных раунда. Бой носил характер выставочного и не повлиял на статистику спортсменов.

О том, что официальный победитель в поединке между звездой YouTube и боксером объявлен не будет, стало известно 2 июня. Тогда же сообщалось, что на нем не будет судей за пределами ринга, однако поединок мог закончиться нокаутом.

Последний раз Мэйуэзер провел выставочный бой 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву. Американец — непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках.