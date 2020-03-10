Боец UFC нокаутировал звезду YouTube

Logan Paul / YouTube

Американская звезда YouTube Логан Пол провел боксерский спарринг с бразильским бойцом смешанного стиля (MMA) Паулу Костой. Видео опубликовано в YouTube-канале блогера.

Американец прибыл в UFC Perfomance Institute и вышел на ринг против Косты. Бразилец нокаутировал Логана, несмотря на то что последний спарринговался в защитном шлеме.

Коста выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В последнем поединке бразилец оказался сильнее кубинца Йоэля Ромеро.

Пол — блогер с более чем 20 миллионами подписчиками в YouTube. Он неоднократно выражал интерес к выступлениям в UFC. В частности, он бросал вызов бывшему бойцу организации профессиональному рестлеру Си Эм Панку. Пол провел два боксерских поединка против блогера из Великобритании KSI.

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