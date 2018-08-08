Звезда YouTube вызвала звезду рестлинга на бой по правилам MMA

Популярный YouTube-блогер Логан Пол заявил о своем желании выступить под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает TMZ Sports.

«Я хочу бой UFC. Я занимаюсь борьбой всю жизнь!» — заявил Пол. По его словам, он готов выйти в октагон против бывшего рестлера и бойца смешанного стиля Фила Брукса, более известного как Си Эм Панк. Пол убежден, что сможет выйти из этого боя победителем.

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Си Эм Панк стал известен как рестлер благодаря выступлению в шоу Всемирной федерации рестлинга (WWE). В 2014 году рестлер начал карьеру бойца MMA, подписав контракт с UFC. Брукс дважды принимал участие в поединках турниров UFC и оба раза проиграл.

23-летний Пол — популярный видеоблогер. В 2017-м журнал Forbes включил его пятерку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. В начале года он оказался в центре скандала после публикации видеоролика, где демонстрировалось тело самоубийцы в японском лесу Аокигахара.

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