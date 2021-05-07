Звезда YouTube и Мэйуэзер устроили массовую потасовку

Американский боксер Флойд Мэйуэзер и YouTube-блогер Логан Пол устроили массовую потасовку. Видео доступно в Instagram Пола.

Инцидент произошел в Майами после пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку между Мэйуэзером и Полом. Звезда YouTube во время словесной перепалки сорвал со спортсмена бейсболку и убежал. После этого завязалась потасовка, участие в которой приняли представители обеих команд.

Бой между американским боксером и блогером запланирован на 6 июня и пройдет в Майами.

Последний раз Мэйуэзер провел выставочный бой 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву. Американец — непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках.