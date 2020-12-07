Мэйуэзер вернется на ринг

Американский боксер Флойд Мэйуэзер в Instagram анонсировал возвращение на ринг в бою против YouTube-блогера Логана Пола.

Выставочный бой состоится 20 февраля 2021 года. О месте проведения поединка пока не сообщается. Трансляция стоит 24,99 доллара.

В мае этого года Мэйуэзер отверг возможное возвращение на ринг. Спортсмен заявил, что заработал почти 800 миллионов долларов благодаря боксу и больше не намерен выступать против профессионалов

Последний раз Мэйуэзер провел выставочный бой 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву. Американец — непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках.

25-летний Пол в ноябре прошлого года дебютировал на профессиональном ринге, уступив решением судей блогеру KSI. Его аудитория на канале в YouTube составляет более 20 миллионов подписчиков.