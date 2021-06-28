Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата Европы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы по футболу.

Форвард заявил, что игроки сделали все для защиты титула, однако не смогли добиться желаемого результата. Он посчитал, что сборная билась за страну, и поблагодарил болельщиков за поддержку. «Поздравляем Бельгию и удачи всем командам, остающимся в турнире. Что касается нас, мы вернемся сильнее», — подытожил Роналду.

27 июня португальцы проиграли сборной Бельгии в матче 1/8 финала Евро со счетом 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте мяч забил полузащитник Торган Азар.

На групповом этапе Португалия заняла третье место в квартете F, а Роналду забил пять мячей и возглавлял список лучших бомбардиров чемпионата. На Евро форвард повторил мировой рекорд по количеству мячей, забитых в матчах в составе национальных команд (109).

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