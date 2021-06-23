Дубль Роналду принес Португалии ничью с Францией в матче Евро

Франция сыграла вничью с Португалией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 23 июня, в Будапеште, и завершилась со счетом 2:2. В составе португальцев два пенальти реализовал Криштиану Роналду. У французов дважды отличился Карим Бензема.

Франция набрала пять очков и вышла в 1/8 финала с первого места. Португалия набрала четыре очка и также оказалась в 1/8 финала, заняв третью позицию. Матчи плей-офф стартуют 26 июня.