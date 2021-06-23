Швеция победила Польшу благодаря голу форварда «Краснодара» и вышла в плей-офф

Сборная Швеции обыграла Польшу в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу шведов. В составе победителей дублем отметился Эмиль Форсберг, а победный мяч на свой счет записал форвард «Краснодара» Виктор Классон.

В составе Польши дубль оформил форвард Роберт Левандовски. Оба мяча он забил во втором тайме.

Победа позволила Швеции набрать семь очков и выйти в плей-офф со второго места. Поляки с одним очком замкнули квартет и вылетели с турнира.