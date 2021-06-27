Сборная Бельгии выбила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Португалии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча 1/8 финала прошла в Севилье на стадионе «Ла Картуха» и завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный мяч на 42-й минуте мяч забил полузащитник Торган Азар, тем самым выбив португальцев из розыгрыша турнира.

Бельгия вышла в плей-офф Евро, заняв первое место в группе B. Команда опередила Данию, Финляндию и Россию. Португальцы на групповом этапе заняли третье место в квартете F.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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