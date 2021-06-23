Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству мячей, забитых в матчах в составе национальных команд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче чемпионата Европы против Франции форвард реализовал два пенальти и сравнялся с бывшим игроком сборной Ирана Али Даеи. Теперь в активе обоих футболистов по 109 забитых мячей в международных матчах.

Иранцу, завершившему карьеру в 2007 году, для достижения этой отметки потребовалось 149 матчей. Роналду забил 109 мячей в 178 играх.

Встреча Португалии против Франции прошла в среду, 24 июня, и завершилась со счетом 2:2. Обе команды по итогам игры получили путевку в 1/8 финала Евро. Роналду в трех матчах турнира забил пять мячей и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.