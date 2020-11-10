Роналду нашли новый клуб

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо рассказал о желании руководства приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его слова приводит RMC Sport.

Футболисту нашли новый клуб после информации о том, что «бьянконери» решили расстаться с игроком. «Может, завтра Криштиану проснется с мыслью, что ему хочется поиграть где-то еще. Все дело в возможности и конкретном случае», — заявил Леонардо.

9 ноября сообщалось, что Роналду будет выставлен на трансфер летом 2021 года. Одной из причин такого решения является высокая зарплата игрока, которая составляет около 31 миллиона евро в год.

1 ноября Роналду оформил дубль в первом матче после выздоровления от коронавируса. Португалец забил два мяча в выездной игре шестого тура чемпионата Италии против «Специи». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018-го. Трансфер португальца обошелся туринскому клубу в 100 миллионов евро. Вместе с командой Роналду стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. Контракт форварда с клубом действует до лета 2022 года.