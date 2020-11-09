«Ювентус» захотел расстаться с Роналду

Туринский «Ювентус» захотел расстаться с нападающим команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации издания, форвард будет выставлен на трансфер летом 2021 года. Одной из причин такого решения является высокая зарплата игрока, которая составляет около 31 миллиона евро в год. Отмечается, что руководство туринцев считает риском продлевать контракт с 35-летним португальцем.

1 ноября Роналду сделал дубль в первом матче после выздоровления от коронавируса. Португалец забил два мяча в выездной игре шестого тура чемпионата Италии против «Специи». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018-го. Трансфер португальца обошелся туринскому клубу в 100 миллионов евро. Вместе с командой Роналду стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. Контракт форварда с клубом действует до лета 2022 года.