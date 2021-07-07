Сборная Италии вышла в финал чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/2 финала итальянцы одержали победу над национальной командой Испании. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась в послематчевой серии пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось вничью — 1:1. На 60-й минуте забил полузащитник итальянцев Федерико Кьеза. На 80-й минуте счет сравнял нападающий Альваро Мората.

В четвертьфинале сборная Италии оказалась сильнее Бельгии, одержав победу со счетом 2:1. Испанцы выиграли у Швейцарии в серии послематчевых пенальти.

Второй финалист определится 7 июля. Путевку в решающую стадию Евро разыграют между собой сборные Англии и Дании.

Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля.