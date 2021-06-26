Сборная Италии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/8 финала итальянцы одержали победу над национальной командой Австрии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 2:1 в дополнительное время. На 95-й минуте счет открыл полузащитник Федерико Кьеза. Затем преимущество итальянцев увеличил хавбек Маттео Пессина, отличившийся голом на 105-й минуте. На 114-й минуте форвард австрийцев Саша Калайджич сократил отставание команды.

Сборная Италии вышла в плей-офф Евро с первого места в группе А, опередив Уэльс, Швейцарию и Турцию. Австрия заняла второе место в группе C, опередив Украину и Северную Македонию.

В четвертьфинале Италия сыграет с победителем пары между командами Бельгии и Португалии. Матч пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

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