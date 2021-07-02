Испания пробилась в полуфинал чемпионата Европы

Сборная Испании пробилась в полуфинал чемпионата Европы, переиграв Швейцарию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча команд прошла в Санкт-Петербурге. Счет был открыт в результате автогола игрока швейцарской сборной Дениса Закария. Счет подопечным Владимира Петковича удалось сравнять только во втором тайме. На 68-й минуте ворота испанцев поразил Джердан Шакири. Спустя девять минут швейцарцы остались в меньшинстве.

В основное и дополнительное время матча команды сильнейшего не выявили. В серии пенальти точнее оказались испанцы.

В другом четвертьфинале 2 июля встретятся Бельгия и Италия. Время начала матча — 22:00 по московскому времени.

Победитель противостояния Бельгии и Италии встретится с Испанией в полуфинале Евро.