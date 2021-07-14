Конора Макгрегора отстранили от боев до января

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор отстранен от боев до 7 января 2022 года по медицинским показаниям. Об этом сообщает The Irish Sun.

Спортсмен сможет вернуться в октагон раньше этой даты, однако для этого он должен получить разрешение врача-ортопеда.

Помимо боев, устав UFC запрещает Макгрегору до начала-середины августа проводить какие-либо тренировочные спарринги.

Макгрегор сломал ногу 11 июля в бою с Дастином Порье. В концовке первого раунда ирландец оступился и получил травму. Доктор остановил поединок, победа техническим нокаутом была присуждена Порье. Это была их третья встреча в октагоне. В первом поединке досрочную победу одержал Макгрегор, во втором — Порье.

