Нурмагомедов назвал ошибку Макгрегора перед боем с Порье

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал ошибку ирландца Конора Макгрегора перед поединком с американцем Дастином Порье. Его слова в своем Twitter приводит журналист ESPN Бретт Окамото.

«Перед боем с Порье мы видели фейкового Конора. Я думаю так. Пару месяцев назад он был милым, а теперь такой. Выглядело фальшиво. Поэтому его треш-ток не сработал на Дастина. По-моему, это была его большая ошибка. Он потратил слишком много сил, пытаясь залезть сопернику под кожу», — сказал Нурмагомедов.

Российский боец добавил, что Макгрегору вообще не следовало концентрироваться на оппоненте, а стоило думать только о себе. При этом Нурмагомедов посчитал, что Порье выиграл бы у ирландца в 100 случаях из 100.

После поединка Макгрегора и Порье 11 июля Нурмагомедов написал, что добро всегда побеждает зло, а также пожелал американцу завоевать чемпионский титул до конца года. Главный бой турнира UFC 264 завершился досрочной победой Порье. В концовке первого раунда Макгрегор сломал ногу, после чего доктор принял решение остановить поединок.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье удерживал пояс временного чемпиона организации и не сумел объединить титулы в поединке с Нурмагомедовым. Российский боец завершил карьеру осенью 2020 года.