Менеджер Нурмагомедова поздравил Порье с победой над «куском дерьма»

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twitter-аккаунте агента.

Абдель-Азиз поздравил американца Дастина Порье с победой над ирландцем. В своем сообщении он назвал Макгрегора «куском дерьма». «Хорошие вещи происходят с хорошими людьми», — заключил он.

Нурмагомедов также отреагировал на победу Порье. Россиянин написал в Twitter, что добро всегда побеждает зло.

Ранее 11 июля Макгрегор уступил Порье в матче-трилогии на UFC 264. Врач остановил противостояние в перерыве после первого раунда. В концовке пятиминутки ирландец оступился после удара Порье и сломал лодыжку.

В активе Нурмагомедова значатся победы над Макгрегором и Порье. В обоих случаях россиянин защитил титул чемпиона UFC.