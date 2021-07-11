Менеджер Нурмагомедова поздравил Порье с победой над «куском дерьма»

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twitter-аккаунте агента.
Абдель-Азиз поздравил американца Дастина Порье с победой над ирландцем. В своем сообщении он назвал Макгрегора «куском дерьма». «Хорошие вещи происходят с хорошими людьми», — заключил он.
Нурмагомедов также отреагировал на победу Порье. Россиянин написал в Twitter, что добро всегда побеждает зло.
Ранее 11 июля Макгрегор уступил Порье в матче-трилогии на UFC 264. Врач остановил противостояние в перерыве после первого раунда. В концовке пятиминутки ирландец оступился после удара Порье и сломал лодыжку.
В активе Нурмагомедова значатся победы над Макгрегором и Порье. В обоих случаях россиянин защитил титул чемпиона UFC.