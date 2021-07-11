Появилось видео третьего боя Макгрегора и Порье

Появилось видео третьего поединка между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролик предоставлен правообладателем.

Поединок возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе. Схватка продлилась один раунд. В концовке первой пятиминутки Макгрегор оступился и сломал лодыжку. В перерыве врач остановил противостояние. Таким образом, Порье одержал вторую победу над Макгрегором в карьере.

Первый поединок между спортсменами состоялся в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец. В январе 2021 года Порье взял реванш, нокаутировав Макгрегора.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.