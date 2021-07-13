Мэйуэзер потроллил сломавшего ногу Макгрегора

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший в своем Instagram потроллил ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, сломавшего ногу в поединке с американцем Дастином Порье.

Фото опубликовано @floydmayweather

«Вы все не так поняли! Мне нравится, как сидят его туфли. А теперь займись своей гребаной ногой», — подписал фото Мэйуэзер.

Макгрегор сломал ногу 11 июля в бою с Порье. В концовке первого раунда ирландец оступился и получил травму. Доктор остановил поединок, победа техническим нокаутом была присуждена Порье. Это была их третья встреча в октагоне. В первом поединке досрочную победу одержал Макгрегор, во втором — Порье.

Макгрегор и Мэйуэзер встречались на ринге в 2017 году. Американец выиграл поединок, проходивший по альтернативным правилам бокса. В 10-м раунде рефери остановил бой, зафиксировав победу Мэйуэзера техническим нокаутом.