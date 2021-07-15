Тренер назвал причину перелома ноги Макгрегора

Джон Кавана назвал причину травмы Макгрегора, которая привела к победе Дастина Порье

Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана назвал причину перелома ноги спортсмена в поединке с Дастином Порье. Интервью со специалистом опубликовано на YouTube-канале The MacLife.

Кавана утверждает, что Макгрегор получил повреждение ноги при подготовке к поединку с Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). При этом специалист не назвал конкретный эпизод, который привел к травме.

Макгрегор перенес успешную операцию после перелома лодыжки. Глава UFC Дэйна Уайт считает, что ирландец сможет вернуться к выступлениям в течение года.

11 июля Макгрегор потерпел поражение в поединке с Порье. В концовке первого раунда ирландец оступился и сломал лодыжку. Врач был вынужден остановить бой.

До этого Макгрегор дважды дрался с Порье. В 2014-м ирландец одержал досрочную победу, в январе 2021-го уступил нокаутом.