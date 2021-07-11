Порье назвал условие очередного боя с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье назвал условие, при котором согласится на очередной поединок против Конора Макгрегора в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Слова спортсмена приводит MMA Junkie.

В беседе с журналистами Порье задали вопрос, согласится ли он на поединок против ирландца в том случае, если завоюет титул чемпиона UFC в поединке с Чарльзом Оливейрой. «Ребят, у Конора сейчас три поражения при единственной победе. Конечно, ему придется выиграть пару боев», — отметил Порье.

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Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что планирует организовать четвертый поединок между спортсменами. Он также подтвердил, что Порье предстоит титульный поединок.

Ранее 11 июля Макгрегор потерпел второе поражение подряд в UFC. Поединок остановил врач после того, как ирландец сломал лодыжку.

Порье одержал вторую победу над Макгрегором. В январе он нокаутировал экс-чемпиона, взяв реванш за поражение от ирландца в 2014 году.