Порье назвал условие очередного боя с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье назвал условие, при котором согласится на очередной поединок против Конора Макгрегора в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Слова спортсмена приводит MMA Junkie.
В беседе с журналистами Порье задали вопрос, согласится ли он на поединок против ирландца в том случае, если завоюет титул чемпиона UFC в поединке с Чарльзом Оливейрой. «Ребят, у Конора сейчас три поражения при единственной победе. Конечно, ему придется выиграть пару боев», — отметил Порье.
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что планирует организовать четвертый поединок между спортсменами. Он также подтвердил, что Порье предстоит титульный поединок.
Ранее 11 июля Макгрегор потерпел второе поражение подряд в UFC. Поединок остановил врач после того, как ирландец сломал лодыжку.
Порье одержал вторую победу над Макгрегором. В январе он нокаутировал экс-чемпиона, взяв реванш за поражение от ирландца в 2014 году.