Макгрегор пригрозил убить Порье и его жену во сне

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор пригрозил Дастину Порье и его жене убить их во сне сразу после поражения на 264-м номерном турнире промоушена. Видео с заявлением ирландца распространили в социальных сетях, в частности — в Twitter.

Сразу после завершения боя Макгрегор стал угрожать своему сопернику и его супруге убийством. Он заявил, что во сне они станут мертвыми. «Это еще не конец», — сообщил ирландец.

NEW alternate angle of Conor McGregor threatening to kill Dustin and Jolie Poirier “in their sleep” and makes gun sign to his head:



“In your sleep you’re getting it, in your sleep you’re dead, you and your Mrs, it ain’t over” pic.twitter.com/r6nmjZAjQb