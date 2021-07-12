Тренер Макгрегора похвалил ирландца за бой с Порье

Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана оценил выступление ирландца в поединке с Дастином Порье. Об этом сообщает MMA Junkie.

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Кавана похвалил ирландца, отметив, что в первом раунде дела у его подопечного складывались фантастически. «Считаю, он выглядел очень здорово. Поводов для беспокойства не было, я был доволен Конором», — отметил специалист. Он также допустил, что если бы Макгрегор смог продолжить схватку, то одержал бы досрочную победу.

11 июля в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл Порье в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ирландец неудачно наступил на ногу и сломал лодыжку. Спортсмену уже сделали операцию на ноге.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил о планах организовать четвертый поединок между американцем и ирландцем. Порье же после победы над Макгрегором предстоит титульный бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой.