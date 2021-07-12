Конору Макгрегору прооперировали ногу после поединка с Пуарье

Бойцу ММА Конору Макгрегору провели 3,5-часовую операцию на сломанной ноге, сообщает портал TMZ Sports. Сейчас спортсмен находится в клинике в Лос-Анжелесе.

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По данным портала, Макгрегору вставили интрамедуллярный стержень в большеберцовую кость, а малоберцовую кость зафиксировали пластинами и винтами.

Ирландский спортсмен получил серьезную травму голени во время боя с американцем Дастином Пуарье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264 в Лас-Вегасе. Его доставили в больницу Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. По словам врачей, операция прошла успешно. Ожидается, что Макгрегор пробудет в клинике до среды.

Поединок между бойцами смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором и Дастином Порье состоялся 11 июля в американском Лос-Анжелесе. Схватка продлилась один раунд. В концовке первой пятиминутки Макгрегор оступился и сломал лодыжку. В перерыве врач остановил противостояние. Таким образом, Порье одержал вторую победу над Макгрегором в карьере.