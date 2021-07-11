Макгрегор заявил о своей значимости в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал свое поражение от американца Дастина Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Instagram спортсмена.

32-летний Макгрегор заявил о своей значимости для UFC. «Вы нуждаетесь в таких людях, как я», — написал ирландец.

Высказывание ирландца вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей. Макгрегора упрекали в неуважительном поведении после поражения, когда боец оскорбил Порье. Другие, напротив, поддержали бывшего чемпиона UFC.

Бой Макгрегора и Порье возглавил UFC 264. Поединок был остановлен врачом после того, как ирландец сломал лодыжку, оступившись после пропущенного удара от американца.

Порье победил Макгрегора во второй раз в карьере. Их первый поединок в 2014-м завершился в пользу ирландца.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.