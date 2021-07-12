Макгрегор обратился к фанатам и Порье

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор обратился к фанатам после поражения от американца Дастина Порье. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

Материалы по теме Макгрегор будет бить вечно. Хабиб пришел и уже ушел, а бои Конора продолжают смотреть миллионы. Так кто тут Особенный? «Ничего еще не кончено!» Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?

32-летний ирландец подтвердил, что ему сделали операцию на ноге. Он поблагодарил болельщиков, собравшихся на арене в Лас-Вегасе ради его поединка на Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Отличный первый раунд. Так хотелось бы провести второй, но судьба распорядилась иначе. Это часть единоборств. Дастин, ты можешь сколько угодно праздновать эту ненастоящую победу. Но в реальности ты так ничего и не сделал и второй раунд бы это показал», — заявил Макгрегор.

11 июля на турнире UFC 264 Макгрегор не смог продолжить поединок с Порье из-за перелома лодыжки. Врач был вынужден остановить бой, что сделало американца победителем.

Порье во второй раз победил ирландца в очном противостоянии. В январе он взял реванш за свое поражение в 2014 году, нокаутировав Макгрегора.