Волочкова рассказала о страхах после сложной операции

Волочкова призналась, что волновалась перед первым выступлением после операции

Балерина Анастасия Волочкова рассказала об эмоциях от первого выхода на сцену после операции на ноге. Ее слова передает Voice.

Артистка призналась, что волновалась перед выходом на сцену, поскольку выступление после сложной операции — это большая ответственность. Вопреки рекомендациям врачей, Волочкова потратила на восстановление всего несколько недель вместо трех месяцев.

«Мне было страшно, я не скрою, все эти вертолеты ногами делать. Но все получилось, и вот этого страха теперь стало меньше», — поделилась она.

Ранее Волочкова рассказала, что операцию на ноге, которую ей делали в немецкой клинике, оплачивал ее друг — певец Николай Басков. Исполнитель таким образом поздравил ее с днем рождения, подарив часть суммы, необходимой на лечение. Курс в клинике обошелся балерине в 30 тысяч евро.