Певица Нюша показала фото интимного момента с новым возлюбленным

Певица Нюша обвила ногами нового возлюбленного Влада Ханецкого на фото

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фото интимного момента с новым возлюбленным — диджеем Владом Ханецким. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость поделилась кадром из спортзала, где позировала на руках у избранника. Так, она обвила его талию ногами и обняла за шею.

В мае 2024 года Нюша объявила о разводе с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, после семи лет брака. При этом тогда она отметила, что давно разошлась с супругом. Известно, что после разрыва их общие дети остались жить в Дубае, ОАЭ, с отцом.

