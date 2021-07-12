Боец Харитонов «похоронил» Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов высказался о выступлениях ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен посчитал, что поединок между Макгрегором и американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264 не представляет спортивного интереса, а рассчитан исключительно на прибыль. Он «похоронил» ирландца, заявив, что тот лишь зарабатывает деньги. «Понятно, что коммерция — это любой спорт, я так же зарабатываю деньги», — подытожил боец.

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11 июля в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл Порье. Ирландец неудачно наступил на ногу и сломал лодыжку. После этого спортсмену провели операцию на ноге.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил о планах организовать четвертый поединок между американцем и ирландцем. Порье же после победы над Макгрегором предстоит титульный бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой.