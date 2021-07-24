Джастин Бибер встретился с Макгрегором и поддержал травмированного бойца

Американский певец Джастин Бибер встретился с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором. Пост доступен в Instagram музыканта.

Бибер опубликовал фото, где лежит на шезлонге рядом с Макгрегором. На столе между ними — стаканы с напитками. «Завтрак для чемпионов», — отметил Бибер в описании к фотографиям. Кроме того, американец поддержал травмированного Макгрегора словами «важно, как ты встаешь».

Макгрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги, который послужил причиной поражения в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) от Дастина Порье. После неудачи ирландец утверждал, что на бой он вышел с уже поврежденной ногой, а в ходе поединка травма только усугубилась.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Бибер — фанат UFC. Знаменитость часто можно видеть среди VIP-гостей ивентов промоушена.