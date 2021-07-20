Макгрегор купил яхту Lamborghini за 265 миллионов рублей

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор купил яхту за сотни миллионов рублей. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

Речь идет о судне итальянской компании Lamborghini стоимостью 2,6 миллиона фунтов стерлингов (265 миллионов рублей). Корпус яхты выполнен в черно-золотистых цветах. «Моя яхта Lamborghini готова», — подписал пост спортсмен.

На выступлении перед боем с Дастином Порье Макгрегор объяснил, что это судно является лучшей покупкой в его жизни. В настоящее время оно находится в Италии. «Очевидно, что финансовая свобода позволяет мне приобрести лучшее из лучшего. Я просто забочусь о себе и своей команде. Я могу делать на этой планете все, что захочу. Я с нетерпением жду возможности сесть в яхту и проверить ее на прочность», — заявил боец.

Ранее в июле один из самых богатых людей России стал владельцем яхты за 1,4 миллиарда рублей. 54-летний предприниматель Дмитрий Рыболовлев стал владельцем 43-метрового гоночного судна Skorpios, на строительство которого ушло четыре года. Яхта названа в честь частного греческого острова, который купила дочь Рыболовлева Екатерина в 2013 году за 153 миллиона долларов (11,2 миллиарда рублей).