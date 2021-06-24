Мужчина угнал яхту за десятки миллионов рублей ради развлечения

Американец украл роскошную яхту ради развлечения и был задержан полицейскими. Соответствующая информация появилась на сайте New York Post.

Как сообщает издание, 56-летний Роберт Моррис (Robert Morris) угнал 14-метровое судно Jeanneau Prestige 500 с пристани Rouses Point, расположенной в северной части штата Нью-Йорк. Отмечается, что сотрудники пограничной службы, которые патрулировали водное пространство на вертолете, обнаружили неопознанный катер вблизи острова Бертон.

Согласно материалу, правоохранители задержали Морриса и предъявили ему обвинения за попытку угнать яхту, стоимость которой составляет 1,2 миллиона долларов (86 миллионов рублей). В то же время сам задержанный отрицал свою вину на суде, который состоялся на следующий день, заявляя, что он проводил тест-драйв судна после ремонта.

Полицейские при этом подчеркивают, что Моррис находился в розыске еще до произошедшего и уже имеет список задержаний и арестов. Владелец судна в свою очередь заявил, что не давал мужчине разрешение на управление лодкой.

Задержанного отправили в Нью-Йорк для проведения дальнейших судебных разбирательств, после которых ему будет избрана мера пресечения.

Ранее в мае в Севастополе захотели продать яхту за десятки миллионов. 24-метровое моторное судно Azimut Magellano голубого цвета, изготовленное итальянской верфью Azimut Yachts, имеет четыре каюты и семь спальных мест. Ее стоимость составляет 190 миллионов рублей.