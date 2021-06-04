Показано внутреннее убранство плавучего дома за 57 миллионов рублей

Компания по продаже предметов роскоши и недвижимости Unique Property Company показала кадры внутреннего убранства плавучего дома. Снимки публикует Mirror.

Речь идет о 26-метровой яхте под названием Nicella, которую выставили на продажу за 550 тысяч фунтов стерлингов (почти 57 миллионов рублей). Отмечается, что судно было сконструировано в 1954 году, а в ходе модернизации его оснастили жилой надстройкой. На данный момент оно пришвартовано в городе Маргит, Великобритания.

По информации издания, плавучий дом состоит из просторной гостиной, двух спален, многофункциональной кухни с барной стойкой и ванной комнаты. Помимо этого, на борту разместили сауну и отдельный холодильник для алкогольных напитков. Для улучшения жилищных условий яхту также оснастили современной системой центрального отопления и террасой с противоскользящим настилом.

«Это уникальная возможность владеть просторной, удобной, высококлассной собственностью, которую можно расположить на любой территории, — гласит описание проданного плавучего дома. — Каждая деталь была продумана так, чтобы жизнь на борту была легкой».

Ранее в мае в Севастополе решили продать яхту за 190 миллионов рублей. Известно, что 24-метровое моторное судно Azimut Magellano голубого цвета, изготовленное итальянской верфью Azimut Yachts, имеет четыре каюты и семь спальных мест.