В Севастополе захотели продать яхту за 190 миллионов рублей

Продавец из Севастополя захотел продать яхту дальнего плавания за 190 миллионов рублей. Пост появился на сервисе объявлений Avito.

Согласно тексту предложения, моторное судно Azimut Magellano голубого цвета, изготовленное итальянской верфью Azimut Yachts, имеет четыре каюты и семь спальных мест. 24-метровая яхта оснащена судовыми 8-цилиндровыми двигателями мощностью в тысячу лошадиных сил, которые позволяют развивать скорость в 23 узла.

Отмечается, что интерьер судна выполнен по индивидуальному дизайну. Яхта имеет стабилизатор качки, электрогидравлический выдвижной трап, опреснитель воды Idromar, погодную станцию, аварийный радиобуй и шезлонги.

По словам владельца, судно находится в отличном техническом состоянии. Потенциальный покупатель яхты имеет возможность осмотреть его в Севастополе.

Ранее в мае основатель Amazon решил купить 127-метровую яхту. Джефф Безос планирует приобрести судно у нидерландской верфи Oceanco по цене более 500 миллионов долларов.