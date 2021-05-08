Основатель Amazon решил купить 127-метровую яхту за 500 миллионов долларов

Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос решил приобрести 127-метровую парусную яхту у нидерландской верфи Oceanco. О сделанном тайно заказе сообщает Bloomberg.
Цена такой яхты может достигать более 500 миллионов долларов, пишет издание. На судне предполагается размещение вертолетной площадки.
Авторы статьи подчеркивают, что трехмачтовая яхта, о которой ранее не было ничего известно даже в кругу строителей, станет одной из лучших в мире. В линейке производителя это будет самое крупное судно. Ранее им считалась Black Pearl («Черная жемчужина»), построенная для участника списка Forbes Олега Бурлакова.
Bloomberg называет яхту очередным «аксессуаром» миллиардера. Состояние Безоса, лидирующего в рейтинге Forbes самых богатых людей планеты, оценивается в 197,8 миллиарда долларов.