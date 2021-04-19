Глава Tesla Илон Маск разбогател почти на 13 миллиардов долларов за неделю. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Это произошло благодаря росту акций Tesla, которые поднялись в цене за пять дней на 9,3 процента. Капитал Маска оценивается в 179,7 миллиарда долларов, он занимает третье место в рейтинге миллиардеров Forbes.

Примерно на 13 миллиардов разбогател и глава LVMH Бернар Арно. Его состояние стало равно 180,9 миллиарда долларов. Акции его компании за неделю выросли на 7,8 процента, достигнув рекордного значения. Первое место по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос с капиталом в 197,8 миллиарда.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 23,9 миллиарда долларов с начала этого года. Лидером остался Владимир Потанин («Норникель»). За первый квартал 2021 года его состояние увеличилось на 235 миллионов долларов (до 30,3 миллиарда долларов).