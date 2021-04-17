Компания Илона Маска будет отправлять людей на Луну

Компания Илона Маска SpaceX будет отправлять астронавтов на Луну. Организация выиграла соответствующий контракт от НАСА, сообщается на сайте ведомства.

«Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну», — заявила руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Людерс. Кроме SpaceX за право доставлять людей на поверхность спутника также поборолись компания Джеффа Безоса Blue Origin совместно с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

Ожидается, что на корабле Orion четырех астронавтов доставят на окололунную станцию. После этого двоих из них отправят на Луну кораблем Starship, принадлежащим компании Маска. Стоимость создания системы для посадки корабля на поверхность спутника обойдется почти в 3 миллиарда долларов.

В мае 2020 года НАСА представило международное «Соглашение Артемиды» (Artemis Accords), в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.