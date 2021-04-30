Пандемия помогла Amazon поставить исторический рекорд

Крупнейший в мире интернет-ретейлер Amazon за финансовый год (закончился 31 марта) получил чистую прибыль в размере 26,9 миллиарда долларов. Это выше суммарного показателя за три года до начала пандемии (24,7 миллиарда долларов) и исторический рекорд, пишет Market Watch.

В первом квартале 2021 года чистая прибыль компании выросла до 8,1 миллиарда долларов по сравнению с 2,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Выручка подскочила на 44 процента и достигла 108 миллиардов долларов. Помогли компании поставить финансовые рекорды облачные услуги и реклама, именно они стали драйверами роста. Интернет-ретейлер заявил, что продажи с апреля по июнь могут вырасти со 108 до 110-116 миллиардов долларов.

Ретейлер также отметил, что потратит миллиард долларов на повышение заработной платы более чем полумиллиону своих сотрудников в США. Рыночная стоимость Amazon за последний год увеличилась на 47 процентов и составляет 1,74 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что шесть тысяч рабочих Amazon хотят создать профсоюз, который изменит компанию и окажет огромное влияние на рынок труда в США. Однако самый богатый человек мира и глава предприятия Джефф Безос решил воевать со своими сотрудниками, чтобы не допустить их объединения.