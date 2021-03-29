Самый богатый человек мира решил воевать с рабочими

Шесть тысяч рабочих Amazon хотят создать профсоюз, который изменит компанию и окажет огромное влияние на рынок труда в США. Однако самый богатый человек мира и глава предприятия Джефф Безос решил воевать со своими сотрудниками, чтобы не допустить их объединения. Об этом пишет Business Insider.

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«Это может быть самое важное профсоюзное голосование за десятилетия», — отметила доцент кафедры менеджмента в школе Уитмана Сиракузского университета Линн Винсент. Эксперты также сказали, что это грандиозное противостояние рабочих и самого богатого человека в мире.

Если сотрудники Amazon смогут создать профсоюз, то это воодушевит работников других отраслей, пишет издание. В течение последних недель Amazon пытался отговорить сотрудников от поддержки профсоюза. Антипрофсоюзные стратегии варьируются от раздачи значков «Голосуй против» до сообщений рабочим, в которых сказано, что «профсоюз не может вам ничего обещать». Многие работодатели в США опасаются, что профсоюзы сократят прибыль и повлияют на автономию компаний.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе работники Amazon устроили митинг у особняка Безоса, потребовав улучшить условия труда, повысить зарплату и предоставить бесплатное медицинское обслуживание.

В сентябре правозащитная организация «Институт открытых рынков» обвинила Amazon в слежке за сотрудниками. В ее докладе утверждалось, что интернет-ретейлер внедрил в офисах и на складах систему, отслеживающую работу и перемещения персонала, а также контролирующую количество времени, которое уходит на работу. В конце смены каждого сотрудника по несколько десятков минут проверяют на предмет кражи.