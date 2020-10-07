Европейские власти заподозрили в слежке богатейшего человека мира

Европейские власти заподозрили в слежке основателя американской компании Amazon, богатейшего человека мира Джеффа Безоса. Депутаты Европарламента (ЕП) написали ему письмо с просьбой уточнить, не нанимает ли он в компанию разведчиков, чтобы те собирали информацию о европейских политиках. Об этом пишет CNBC.

Поводом для письма стало размещение Amazon двух вакансий специалистов по анализу разведданных, которым поручат отслеживать внутренние и внешние угрозы трудовой дисциплине в компании и следить за другими «чувствительными моментами». После публикации вакансий компания подверглась критике и удалила их с сайта. Европейские политики выразили обеспокоенность после того, как обратили внимание на требования к соискателям: они должны знать французский и испанский языки.

Безос и Amazon известны жесткой политикой в отношении сотрудников. Согласно исследованию правозащитной организации «Институт открытых рынков» (Open Markets Institute), компания разработала систему тотального контроля и шпионит за работниками. Amazon делает ставку на жесткую дисциплину и требует от сотрудников сверхпродуктивности. Если те работают слишком медленно, внутренняя система Amazon делает «выговор», что может привести к увольнению. При этом руководство компании препятствует попыткам объединения сотрудников в профсоюзы для защиты своих прав.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе работники Amazon устроили митинг у особняка Безоса, потребовав улучшить условия труда, повысить зарплаты и предоставить бесплатное медицинское обслуживание.