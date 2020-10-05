Разъяренная толпа работников двинулась к дому богатейшего человека мира

Сотрудники Amazon устроили митинг у особняка основателя компании и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса. Разъяренная толпа протестовала против условий работы в Amazon, призывая к повышению зарплаты и бесплатному медицинскому обслуживанию. Об этом пишет Los Angeles Times.

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Протестующие собрались в Мемориальном парке Уилла Роджерса в Беверли-Хиллз, затем двинулись к воротам дома Безоса. Организаторы создали список требований, например, компания должна предоставить рабочим средства защиты и чистящие средства, а также увеличить на два доллара в час выплаты за работу в опасных условиях.

Ранее Amazon сообщила, что почти 20 тысяч сотрудников в США сдали положительный тест на коронавирус. «У компании есть ресурсы для обеспечения безопасности и здоровья своих сотрудников, но руководство активно предпочитает этого не делать», — сказал участник митинга Эндрю Льюис.

В сентябре правозащитная организация «Институт открытых рынков» обвинила Amazon в слежке за собственными сотрудниками. В ее докладе утверждалось, что интернет-ретейлер в 2020 году внедрил в офисах и на складах систему, отслеживающую работу и перемещения персонала, а также контролирующую количество времени, которое тратится на работу. В конце смены каждого сотрудника по несколько десятков минут проверяют на предмет кражи.