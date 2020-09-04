Обвиненная в слежке компания богатейшего человека мира наймет тысячи сотрудников

Компания Amazon, принадлежащая богатейшему человеку мира Джеффу Безосу и обвиненная в тоталитарной политике из-за слежки за сотрудниками, наймет 10 тысяч человек в пригороде Сиэтла в городе Белвью, пишет CNBC со ссылкой на заявление компании.

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Для размещения новых сотрудников будут арендованы дополнительные офисные помещения площадью 185,8 тысячи квадратных метров в четырех башнях, которые в настоящее время находятся в стадии возведения. Строительство завершится к 2024 году.

Сейчас в филиале Amazon в Белвью работает две тысячи сотрудников, также у компании открыто 430 актуальных вакансий. Город считается родиной Amazon, поскольку именно в нем в 1994 году Джефф Безос, состояние которого сейчас колеблется в районе около 200 миллиардов долларов, разместил первый офис.

3 сентября правозащитная организация «Институт открытых рынков» обвинила Amazon в слежке за собственными сотрудниками. В ее докладе утверждалось, что интернет-ритейлер в 2020 году внедрил в офисах и на складах систему, отслеживающую работу и перемещения персонала, а также контролирующую количество времени, которое тратится на работу. В конце смены каждого сотрудника по несколько десятков минут проверяют на предмет кражи.