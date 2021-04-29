Маск потерял два миллиарда долларов за день

Глава Tesla Илон Маск за день потерял 2,1 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Его капитал оценивается в 170,5 миллиарда долларов. На первом месте рейтинга остается основатель Amazon Джефф Безос. Состояние богатейшего человека в мире превысило 200 миллиардов долларов. За день оно увеличилось на 2,2 миллиарда долларов, до 201 миллиарда.

Ранее стало известно, что Tesla завершила первый квартал 2021 года с рекордной прибылью. Она выросла в 27 раз и составила 438 миллионов долларов в январе-марте (0,39 доллара в расчете на акцию) по сравнению с 16 миллионами долларов за аналогичный период предыдущего года.

Выручка выросла с 5,99 до 10,39 миллиарда долларов. Однако акции производителя упали на 3,1 процента после публикации отчетности, поскольку компания не обозначила конкретную цифру по поставкам автомобилей на этот год.