Илон Маск потерял миллиарды долларов из-за аварии Tesla

Глава Tesla Илон Маск потерял миллиарды долларов на фоне снижения стоимости акций его компании. Это произошло после аварии с Tesla, в результате которой погибли два человека. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

За сутки предприниматель лишился 5,1 миллиарда долларов, сейчас его состояние оценивается в 174,6 миллиарда долларов. Он занимает третью позицию в списке богатейших людей планеты. Акции Tesla в ходе торгов в понедельник, 19 апреля, потеряли 3,4 процента, на закрытии торгов они стоили 714, 63 доллара за штуку.

Авария, о которой идет речь, произошла в Техасе. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот. После этого Tesla загорелась, пожар тушили около четырех часов. В результате два человека погибли, при этом одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая — сзади. В местной полиции подчеркивали, что положение жертв и показания свидетелей свидетельствуют о том, что «никто не управлял транспортным средством в момент столкновения».

Позднее, называя подробности случившегося, Маск заверил, что автопилот в машине не работал. «Записи данных, полученные на настоящий момент, показывают, что автопилот не был включен, а функция полного автономного вождения для этого автомобиля не приобреталась», — уточнял бизнесмен.