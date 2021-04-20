Илон Маск раскрыл подробности гибели двух людей в Tesla

Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск раскрыл подробности гибели двух людей при аварии в ехавшем на автопилоте без водителя электромобиле Tesla в штате Техас, США. Его слова приводит РИА Новости.

«Записи данных, полученные на настоящий момент, показывают, что автопилот не был включен, а функция полного автономного вождения для этого автомобиля не приобреталась», — написал Маск.

Также он подчеркнул, что для работы автопилота на автомобиле нужна определенная дорожная разметка, которой на улице, где произошла авария, не было.

Авария произошла в субботу, 17 апреля. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот. После этого Tesla загорелась, пожар тушили около четырех часов. В результате два человека погибли, при этом одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая — сзади. «Предварительное расследование пока еще не завершено, но указывает на то, что за рулем автомобиля никого не было. Мы уверены в этом на 99 процентов», — констатировал окружной полицейский Марк Херман.