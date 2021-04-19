Два человека погибли при аварии в Tesla без водителя

Два человека погибли при аварии в ехавшем на автопилоте без водителя электромобиле Tesla в штате Техас, США. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на полицию округа Харрис.

Авария произошла в субботу, 17 апреля. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот. После этого Tesla загорелась, пожар тушили около четырех часов.

В результате два человека погибли, при этом одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая — сзади.

«Предварительное расследование пока еще не завершено, но указывает на то, что за рулем автомобиля никого не было. Мы уверены в этом на 99 процентов», — констатировал окружной полицейский Марк Херман.

Производитель Tesla не ответил на просьбу газеты прокомментировать случившееся.

В 2019-м житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии. 48-летний мужчина потерял управление и врезался в пальму. В результате аварии литий-ионный аккумулятор автомобиля загорелся, огонь и дым заполнили салон.

В марте 2017 года два автомобиля Tesla Model S сгорели на территории зарядной станции Supercharger в Шанхае. Воспламенение произошло в одной из машин, после чего огонь перекинулся на другой электромобиль, припаркованный рядом.